Андрей Разин: «Работали одним кулаком и заслуженно победили»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча с «Динамо» (2:1).

— Была очень вязкая и тяжелая игра. Тяжелый лед, — приводит слова тренера официальный сайт «Северстали». — Мы много времени играли в меньшинстве. Кто бы что не говорил, тяжело переходить на «канадскую» площадку. Первый период просто привыкали, поэтому по игре мы его проиграли, но работали командой. У нас не было равнодушных людей, работали одним кулаком и заслуженно победили.

— После гола «Динамо», вы что-то бурно обсуждали с арбитром. Что?

— Ну какая разница? Я не буду сейчас на судей наезжать.

— Ансель Галимов то 17 минут играет, то 5 минут, то вообще не появляется. В чем причина?

— Это внутрикомандное. Я не могу это выносить. Тренер на то и тренер, чтобы когда-то игрок получал 17 минут, а когда-то 5 или 25 минут.

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