Андрей Миронов: «Динамо» посвящает победную серию Льву Яшину»

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов после победы над «Адмиралом» (4:1) рассказал, что москвичи посвятили серию из трех выигрышей легендарному вратарю Льву Яшину. Ему накануне могло исполниться 90 лет.

— 22 октября легендарному вратарю московского Динамо и сборной СССР Льву Яшину исполнилось бы 90 лет, — написал Миронов в своем Instagram. — Мы с ребятами посвящаем эту выездную победную серию из трех матчей нашему великому одноклубнику. Лев Иванович, помним и гордимся!

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