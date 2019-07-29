Андрей Миронов: "Бойков первое время жил у меня в квартире"

Защитник "Динамо" Андрей Миронов рассказал о ходе подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги, а также о том, как помогал адаптироваться защитнику Сергею Бойкову в команде.

– Я прилетел после отпуска и у меня было 5-6 недель. Распланировали с тренером подготовку и начали: я в тренажерном зале занимался, на льду, в легкоатлетическом манеже, в хоккейном центре – была обширная программа. В неделю получалось 5-6 тренировок в зале и 3-4 ледовые. Была задача подготовиться к сборам скорее, чем к сезону, – все-таки там уже серьезная нагрузка и основная подготовка к сезону.

– С новичками пообщался уже?

– Сергей Бойков из Колорадо прилетел – я его в аэропорту встретил, вещи на базу завезли, и первое время он жил у меня в квартире. Мы играли вместе в "Колорадо" – там он мне помогал во всем, а здесь я ему. Он сам из Хабаровска родом, семь лет играл в Америке, в Москве ничего не знает, поэтому помогаю освоиться.

– Как проходят сборы?

– Сдаем различные тесты, много бегаем, тягаем железо. Все ребята справляются, показывают хороший результат. Думаю, мы в отличной форме. В Бору рабочая атмосфера. Здесь думаешь о том, как быстрее восстановиться в перерывах после тренировок, и дальше работаешь. Утро начинается в 7 утра с зарядки, а в 19:30 заканчивается весь процесс. Естественно, организму тяжеловато после отпуска, но нужно перетерпеть этот момент, ведь мы закладываем базу на грядущий сезон.

– Какие цели лично для себя поставил на сезон?

– Одна цель – Кубок Гагарина. Больше целей нет ни для меня, ни для команды. Если цели какие-то другие, то можно не входить в сезон. Нужно, чтобы "Динамо" выигрывало.