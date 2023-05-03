Андрей Козырев возглавил «Северсталь»

Российский тренер Андрей Козырев возглавил «Северсталь», сообщает пресс-служба команды. Его помощниками станут Евгений Ставровский и Вадим Хомицкий.

Ранее он работал в «Витязе», «Локомотиве», «Торпедо» и системе СКА. В «Северстале» с 2016 по 2017 год он был ассистентом главного тренера.

Козырев — профессиональный хоккеист, защитник, бронзовый призер чемпионата России 2001 в составе «Северстали».

В первом раунде плей-офф КХЛ «Северсталь» уступила ЦСКА со счетом 3-4 в серии. После этого Андрей Разин, тренировавший команду из Череповца с 2018 года, ушел в отставку.