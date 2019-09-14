Андрей Мартемьянов: «Мы выглядели не так, как хотелось бы»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча с «Нефтехимиком» (5:3).

— Хотел бы поблагодарить наших фанатов, наш большой десант болельщиков, которые приехали помочь нам, — цитирует тренера официальный сайт «Нефтехимика». — Хотел бы также поздравить нижнекамских болельщиков с хорошей игрой команды «Нефтехимик». Считаю, что матч удался.

Соперник навязал нам сегодня очень быстрый хоккей, много силовой борьбы, который выигрывал два периода. Мы выглядели не так, как хотелось бы. В перерыве пришлось поговорить с командой, немногое поменяли по игре, прибавили в движении и добились желаемого результата. А так, очень хороший, боевой матч. Мне понравился.

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