Андрей Мартемьянов: «Дацюк провел выдающийся матч»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвел итог встречи с «Авангардом» (1:3).

— Претензий к нашим парням по самоотдаче у меня практически нет никаких, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Получили быстрые два гола и это, конечно, предрешило ход поединка. Пришлось отыгрываться с 0:2, а с такой командой это очень сложно. И все-таки мы, несмотря ни на что, шли вперед.

Местами понравилась игра в атаке. Было что-то близкое к нашей прошлогодней игре. Надеюсь, что мы на правильном пути. Все же, очень правильно играла в обороне команда «Авангард». Не дали нам особенно раскатиться. Во втором голе прихватили нас очень быстро и правильно, подловили на старте атаки. Из средней зоны мы неплохо выходили, там начали цепляться за шайбу. Игрой в атаке я доволен больше, чем в предыдущих матчах. А ошибки, которые мы допустили соперник очень быстро реализовал.

Дацюк? Я считаю, сегодня он провел выдающийся матч: много сохранял шайбу и отдавал хорошие передач. Как центральный нападающий он сегодня был лучшим на площадке. Из всех игр, что он уже провел — это была его лучшая игра. Естественно, роль опытных игроков в команде велика. Человек постоянно работает, постоянно тянется вперед и спуску не дает никому, за ним тянется вся команда. Кроме того, это и поддержка молодых партнеров. Я доволен, что он в нашей команде. Его помощь тренерскому штабу неоценима. Считаю, что он очень большую пользу приносит.

Руководство оказывает мне поддержку. Доверие есть, вопрос в том, насколько его хватит. Системные ошибки всегда будут, они есть у всех команд. Выходим из этой ситуации. Мы с парнями одна команда, руководство — с нами. Никто никуда с тонущего корабля не бежит. Четыре пятерки остались в живых, лазарет полон. Будем двигаться дальше. Насколько хватит терпения руководства — это решение руководства, и я уважаю любое решение. Нет результата — и возможно все. Но команда не опускает руки. И это — уже здорово.

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