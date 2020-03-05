Андрей Мартемьянов: «Автомобилист ожидал, что будет тяжело»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Сибири» (0:1 ОТ) в матче Кубка Гагарина. Екатеринбуржцы уступают в серии 0-2.

— Эмоции у ребят зашкаливали после поражения, — цитирует специалиста официальный сайт лиги. — Кучу ошибок наделали защитники, очень много опасных моментов возникало у наших ворот: и «два-в-один», и «один-в-ноль» вываливались. Сегодня была игра вратарей — оба сыграли блестяще, на хорошем уровне. К сожалению, у нас пропали снайпера: шансы есть — забить не можем! Где-то не хватило, может быть, хладнокровия. Но рук мы не опускаем. Готовимся к следующему, очень важному матчу. Никакой паники у нас нет. Возможно, немножко перестроим игру и посмотрим, что там с составом.

Не внесли изменений после первого матча? У нас сыгранные тройки, которые в чемпионате доказали, что умеют играть и могут принимать какие-то решения уже на интуитивном уровне. Дацюк? Павел еще не совсем кондиции набрал, тяжеловато ему, даем отдыхать. Конечно, мы ожидали, что будет тяжело. «Сибирь» еще по ходу сезона доказала, что у неё крепкая оборона. Насколько мне помнится, первую часть чемпионата они вообще меньше всех пропускали! Они продолжают свою линию гнуть. Не хватало агрессии на пятаке? Соглашусь. Немножко мы продолжаем играть чемпионат страны — это есть, на пятаке напряжения очень мало создали, к сожалению. Хотя перед каждой игрой, в каждом перерыве требуем этого: лезть туда-туда-туда! Но не можем этого добиться. Это уже не от меня зависит.