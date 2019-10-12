Андрей Локтионов: «Будем стараться с преимуществом побеждать, а не с разницей в один гол»

Нападающий «Металлурга» Андрей Локтионов после завершения матча с «Северсталью» (2:1) рассказал, в каком состоянии находится команда.

— Удачный матч для нас, два очка взяли, а с ними у нас сейчас проблема, — цитирует игрока официальный сайт КХЛ. — Все ребята рады, что удалось победить. «Северсталь» хорошая быстрая команда, заряженная, ребята бегают с первой минуты до последней, и мы были готовы к этому.

Ощущаю ли я позитив в игре команды? В последних пяти играх мы набираем очки, хотя и с трудом они даются. Будем стараться с преимуществом побеждать, а не с разницей в один гол.

Как не опустить руки в нашей ситуации? Разговоры тут не помогают, их было очень много. Разбирали игры, работали. Победы придут только через работу, и в нее нужно включаться засучив рукава. Никак иначе.

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