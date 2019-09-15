Андрей Кузьменко: «Я провалил плей-офф, и нужно было все начинать сначала»

Нападающий СКА Андрей Кузьменко поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Йокеритом» (3:2) и объяснил, почему появился в составе только в 6-й игре сезона.

— Соскучился по хоккею, хотелось помочь команде, так что эмоции сейчас положительные, — сказал Кузьменко. — Сегодня играю — здорово, а если завтра не играю... как лучше для команды, так и буду работать. У нас команда, личные амбиции надо подальше засунуть. Тяжело сначала было с «Йокеритом», но потом вошли в игру, и все было хорошо.

Если честно, я очень плохо сыграл в плей-офф в прошлом сезоне, поэтому заранее понимал, что в начале этого регулярного чемпионата мне будет очень тяжело. Потому что я провалил плей-офф, и нужно было все начинать сначала. Ждал своего шанса. И сегодня наконец-то дождался. Хочется помогать команде все больше и больше. (Игорь Еронко)