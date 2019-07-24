Андерс Линдбек: "Восхищен возможностью впервые приехать в Россию"

Новичок "Торпедо" голкипер Андерс Линдбек рассказал о первых эмоция от пребывания в команде из Нижнего Новгорода.

- Я восхищен возможностью впервые приехать в Россию и проявить себя в КХЛ, - приводит слова шведа официальный сайт нижегородцев. - Очень сильная лига, обилие замечательных городов – что еще нужно хоккеисту? С этим согласились супруга, дочка и мой агент. Совместно мы решили, что Нижний Новгород станет отличным вариантом как для продолжения карьеры, так и для жизни. Кроме того, я общался с другими хоккеистами, которые говорили о "Торпедо" исключительно хорошее. В частности, с Карлом Клингбергом, чей брат играл вместе со мной в "Далласе".

Тренировки в новой команде проходят в отличной атмосфере. Все соскучились по работе и горят желанием проявить свои лучшие качества. Готов ли я бросить вызов коллегам по амплуа в противостоянии вратарей-великанов КХЛ? Почему бы и нет? Всегда считал, что высокий рост (198 сантиметров) – это мое преимущество. Осталось только воспользоваться им в полной мере.

31-летний Линдбек подписал контракт с "Торпедо" этим летом. Он имеет опыт выступления в НХЛ, Голкипер провел 116 матчей в составе "Нэшвилла", "Тампы", "Далласа", "Баффало" и "Аризоны".