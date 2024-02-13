«Адмирал» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

«Адмирал» и «Барыс» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла во Владивостоке 13 февраля и завершилась победой хозяев — 4:2.

Видео лучших моментов матча «Адмирал» — «Барыс» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У хозяев в этой встрече отличились Дмитрий Бучельников, Джованни Фьоре, а также Алексей Соловьев и Леонид Метальников, которые увеличили преимущество своей команды в концовке третьего периода. За гостей голы забили Даниил Апальков и Джозеф ЛаБейт.