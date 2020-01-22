«Амур» потерпел девятое поражение подряд

«Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Амур» со счетом 4:2. Дубль в составе китайского клуба оформил Адам Кракнелл.

Для «Амура» это девятое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Амур» (Хабаровск) — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Голы: Коробов — 2 (бол., Турбин, Вл. Ушенин), 6:50 — 0:1. Горшков — 11 (бол., Вл. Ушенин, Вяч. Ушенин), 21:33 — 0:2. Локхарт — 10 (Фу, Вонг), 30:09 — 1:2. Брюле — 7 (бол., Йип, Мерфи), 35:34 — 2:2. Крэкнелл — 9 (Дефацио), 54:54 — 3:2. Крэкнелл — 10 (п.в.), 59:56 — 4:2.

Вратари: Смит — Аликин (59:11 — 59:56).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 35 (13+10+12) — 27 (9+11+7).

Судьи: Кулаков, Сидоренко.

22 января. Пекин. «Шоуган Арена».