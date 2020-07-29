«Амур» пообещал погасить долги по зарплате до конца месяца

Глава Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал, успел ли пообщаться с ВРИО губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Ранее «СЭ» сообщал, что «Амур» является единственным клубом КХЛ с долгами по зарплате.

— С самим Михаилом пообщаться не успел. Но мы на связи с руководством «Амура». Я знаю, что Александр Могильный уже встречался с Дегтяревым. Михаил — хоккейный человек, входит в состав правления ФХР, в нашем мире не новый. Да и сам он на коньках стоит. Поэтому мы надеемся, что внимание к «Амуру» в регионе с приходом Дегтярева не ослабнет. Что касается финансовых гарантий, то клуб предоставил их еще в марте. Да, есть свои нюансы, есть небольшие долги перед хоккеистами. Но клуб предоставил гарантийные письма, что до конца месяца все задолженности будут погашены. Вся эта ситуация, возможно, затянула процесс выполнения обязательств. Но из разговоров с руководством нам ясно, что дела налаживаются, и клуб готовится к участию в новом сезоне в полном объеме.