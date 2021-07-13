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Александр Мерескин стал начальником «Адмирала»

13 июля 2021, 15:55
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Бывший форвард «Адмирала» Александр Мерескин вернулся в клуб на должность начальника команды, сообщает сайт команды из Владивостока.

«Рад продолжить приносить пользу команде уже в новом качестве. Готов делиться опытом, передавать знания молодым ребятам. Владивосток и «Адмирал» имеют для меня немалое значение, тут дружный, сплоченный коллектив.

Особенно хочу отметить красоту природы Приморского края. Уверен, все у нас получится», — сказал Мерескин.

Таким образом, игрок завершил карьеру в 33 года. Прошлый сезон он провел в усть-каменогорском «Торпедо», а за «Адмирал» выступал с 2018 по 2020 годы.

Также в КХЛ Мерескин играл за новокузнецкий «Металлург», «Салават Юлаев», «Спартак», «Сочи» и «Северсталь».

Дополнительная информация:

https://hcadmiral.ru/

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Иван Шитик все материалы автора

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