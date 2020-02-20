«Амур» по буллитам проиграл рижскому «Динамо»

Рижское «Динамо» в серии буллитов выиграло у «Амура» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У хозяев отличился Владислав Ушенин, у гостей — Робертс Мамчицс. Победный буллит в активе Микелиса Редлихса.

«Динамо» набрало 39 очков и занимает 11-е место на Западе. У «Амура» 59 очков и девятое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Рига) — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Вл. Ушенин — 16 (Витасек, Вяч. Ушенин), 5:52 — 1:0. Мамчицс — 2 (Джериньш), 11:45 — 1:1.

Победный буллит: Редлихс.

Вратари: Аликин — Салак.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 29 (9+8+7+5) — 33 (15+7+9+2).

Судьи: Бондарь, Фатеев.

20 февраля. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».