«Амур» планирует продлить контракты с шестью игроками

Заместитель спортивного директора «Амура» по селекционной работе Вадим Покотило рассказал о желании продлить контракты с шестью игроками.

— Для нас главной задачей было и остается сохранение игроков прошлогоднего состава, в которых мы заинтересованы, — цитирует Покотило официальный сайт клуба. — Исходя из того, насколько нам удастся ее решить, будет понятно количество вакансий в составе для новичков. Мы полностью сохранили тренерский штаб и вратарскую линию, подписали новые контракты с рядом ключевых игроков, а также с ребятами, которые обеспечивают глубину состава.

На данный момент мы ждем ответа от братьев Ушениных, ведем переговоры с братьями Зогорна и следим за тем, что происходит относительно Данила Файзуллина и Артура Гиздатуллина, которые до конца мая могут находиться в статусе ограниченно свободного агента.