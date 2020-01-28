«Амур» обыграл «Салават Юлаев» и прервал 9-матчевую серию поражений

«Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4:2.

Хабаровчане прервали серию из девяти поражений — последний раз они побеждали 29 декабря во встрече с «Адмиралом» (2:0).

После этого матча «Амур» с 46 очками поднялся на 11-е место в Восточной конференции, «Салават» с 57 очками — шестой на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

Голы: Рассказов — 6 (Турбин, Руденков), 1:20 — 1:0. Вл. Ушенин — 11 (Вяч. Ушенин), 12:49 — 2:0. Кугрышев — 12 (Кадейкин, Арзамасцев), 32:57 — 2:1. Горшков — 12 (Корягин, Вяч. Ушенин), 50:00 — 3:1. Руденков — 11 (Йордан, Файзуллин), 51:48 — 4:1. Умарк — 11 (бол.), 59:48 — 4:2.

Вратари: Аликин — Метсола (58:21 — 59:48).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 28 (14+3+11) — 32 (6+17+9).

Судьи: Раводин, Ромасько.

28 января. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».