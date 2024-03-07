«Амур» сыграет с «Металлургом» в рамках четвертого матча первого раунда плей-офф КХЛ 7 марта, в четверг. Игра пройдет в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена» в Хабаровске и начнется в 12.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Амур» — «Металлург» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и КХЛ ТВ, а также официальный сайт КХЛ. Встречи Кубка Гагарина сезона-2023/24 транслируют платные онлайн-платформы «Кинопоиск» и Окко.

Первая игра завершилась со счетом — 2:1 в пользу магнитогорской команды. Во втором матче победу одержали хабаровчане — 3:2. В третьем матче серии «Металлург» на выезде обыграл «Амур» — 3:2. Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Магнитки».

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