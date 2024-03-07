Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин оценил возвращение Радулова после дисквалификации

Генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин поделился мнением о возвращении форварда Александра Радулова к четвертому матчу серии плей-офф КХЛ против «Автомобилиста» (1-3).

«Он капитан команды, находится и на лавке, и с тренерами, и с командой, заводит команду, с его возвращением появился драйв. Все видели, как он играет, с душой. Возможно, его эмоций, гола или передачи не хватило при счете 1:1 в предыдущей игре.

Сейчас терять нечего, и ребята все понимают, они мастера. У соперника есть право на ошибку, у нас — нет. При этом мы вышли с холодной головой, но все впереди. Попробовали новые сочетания, считаю, они сыграли неплохо. Большинство немного по-другому разыгрывали, шайбу доводили до ворот, и это вкупе привело к такому положительному результату", — приводит слова Валиуллина ТАСС.

Во втором матче серии 37-летний форвард грубо въехал в защитника екатеринбуржцев Кирилла Воробьева. По итогам заседания Дисциплинарного регламента КХЛ Радулов был дисквалифицирован на один матч.

Радулов в четвертом матче с «Автомобилистом» (5:0) отдал две голевые передачи и стал третьим игроком в истории КХЛ, набравшим 700 очков. Его опережают только Сергей Мозякин (928 очков) и Вадим Шипачев (920).