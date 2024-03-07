Агент Робинсона и Тимкина: «Это был хороший бой двух нормальных парней»

Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал драку нападающего «Трактора» Бадди (Чарльза) Робинсона с форвардом «Салавата Юлаева» Евгением Тимкиным. Бабаев представляет интересы обоих игроков.

«Как воспринял бой Робинсона и Тимкина? Абсолютно нормально. Люди выполняют свою работу. Вы видели их отношение друг к другу. Когда у Тимкина слетел шлем, Робинсон не стал продолжать бой, что говорит о том, что он уважительно относится к людям. Это был хороший бой двух нормальных парней», — цитирует «РБ Спорт» Бабаева.

6 марта «Салават Юлаев» одержал вторую победу и сравнял счет в серии первого раунда Кубка Гагарина — 2-2. Следующий матч пройдет в Уфе 8 марта. Начало — в 14.30 по московскому времени.