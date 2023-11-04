«Амур» и «Адмирал» разыграют Кубок Икры

«Амур» и «Адмирал» разыграют новый трофей в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба «Амура».

Команды будут играть в дальневосточном дерби в специальной форме. Обладатель Кубка Икры определится по итогам всех шести встреч нынешнего сезона.

Первый матч сезона между «Амуром» и «Адмиралом» состоится 19 ноября в Хабаровске. На «Платинум Арене» команды также сыграют 21 и 28 ноября. 6,7 и 20 декабря игра пройдет на «Фетисов Арене» во Владивостоке.