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Сегодня, 12:11

«Адмирал» разгромил «Трактор», Берлев оформил хет-трик

Руслан Минаев
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«Адмирал» дома разгромил «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:1.

У хозяев три гола забил Антон Берлев, 2 (1+1) очка набрал Дмитрий Завгородний.

«Адмирал» прервал серию из двух поражений подряд и занимает 11-е место в таблице Восточной конференции (53 очка).

«Трактор» с 74 очками — на 6-й строчке «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)

Голы: Шевченко — 11 (Бучельников, Аноховский), 1:03 — 1:0. Берлев — 9 (Гутик), 23:15 — 2:0. Завгородний — 7 (Макеев, Пу), 31:45 — 3:0. Берлев — 10 (мен., Пу), 37:50 — 4:0. Берлев — 11 (Горшков), 39:34 — 5:0. Петьков — 7 (Завгородний, Пу), 42:39 — 6:0. Робинсон — 10 (Телегин), 54:57 — 6:1.

Вратари: С.В. Иванов — Мыльников.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 30 (10+13+7) — 40 (12+11+17).

Судьи: Васильев, Гофман.

18 февраля. Владивосток. Фетисов Арена. 5365 зрителей.

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Трактор
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3 Сал. Юлаев 64 40 24 85
4 Ак Барс 64 39 25 80
5 Автомобилист 64 34 30 76
6 Трактор 65 34 31 74
7 Лада 64 29 35 72
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9 Нефтехимик 64 26 38 65
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1 СКА 64 44 20 91
2 Динамо М 64 42 22 90
3 Локомотив 65 42 23 89
4 Спартак 65 38 27 84
5 Северсталь 63 34 29 76
6 Торпедо 64 34 30 74
7 ЦСКА 64 32 32 71
8 Динамо Мн 65 30 35 65
9 Сочи 64 22 42 51
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11 Витязь 64 19 45 45
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