«Адмирал» разгромил «Трактор», Берлев оформил хет-трик
«Адмирал» дома разгромил «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:1.
У хозяев три гола забил Антон Берлев, 2 (1+1) очка набрал Дмитрий Завгородний.
«Адмирал» прервал серию из двух поражений подряд и занимает 11-е место в таблице Восточной конференции (53 очка).
«Трактор» с 74 очками — на 6-й строчке «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)
Голы: Шевченко — 11 (Бучельников, Аноховский), 1:03 — 1:0. Берлев — 9 (Гутик), 23:15 — 2:0. Завгородний — 7 (Макеев, Пу), 31:45 — 3:0. Берлев — 10 (мен., Пу), 37:50 — 4:0. Берлев — 11 (Горшков), 39:34 — 5:0. Петьков — 7 (Завгородний, Пу), 42:39 — 6:0. Робинсон — 10 (Телегин), 54:57 — 6:1.
Вратари: С.В. Иванов — Мыльников.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 30 (10+13+7) — 40 (12+11+17).
Судьи: Васильев, Гофман.
18 февраля. Владивосток. Фетисов Арена. 5365 зрителей.
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|64
|19
|45
|45
|18.02
|10:00
|
Адмирал – Трактор
|6 : 1
|18.02
|10:00
|
Амур – Барыс
|2 : 1
|18.02
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|
Автомобилист – Сочи
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СКА – Торпедо
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|
Северсталь – Нефтехимик
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