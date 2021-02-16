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«Амур» победил «Автомобилист», вратарь Коварж отдал пятый голевой пас в сезоне

14:29
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«Амур» обыграл «Автомобилист» в регулярном чемпионате КХЛ — 2:1 ОТ. В эпизоде с единственной шайбой гостей голевой пас отдал вратарь Якуб Коварж. Для чеха эта передача стала пятой результативной в сезоне, он установил бомбардирский рекорд лиги для вратарей.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Белоусов — 9 (бол., Коварж, Геноуэй), 27:03 — 0:1. Рассказов — 10 (Заседа), 41:27 — 1:1. Йордан — 8 (Голубев), 63:18 — 2:1.

Вратари: Лангхамер — Коварж.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 40 (9+15+14+2) — 38 (17+9+12+0).

Судьи: Бондарь, Щенев.

16 февраля. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

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