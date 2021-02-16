Вратарь «Автомобилиста» Коварж набрал пятое очко в сезоне

Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура». Он выступил ассистентом Георгия Белоусова, забросившего шайбу в большинстве.

На счету Коваржа стало пять голевых передач в 48 матчах сезона-2020/21. Это новый бомбардирский рекорд для вратарей в КХЛ. По четыре результативных паса на счету Андерса Нильссона (сезон-2014/15), Бернда Брюклера (2011/12) и голкипера «Трактора» Романа Вилла (2020/21), который еще может улучшить свою статистику.