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Вратарь «Автомобилиста» Коварж набрал пятое очко в сезоне

14:18

Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура». Он выступил ассистентом Георгия Белоусова, забросившего шайбу в большинстве.

На счету Коваржа стало пять голевых передач в 48 матчах сезона-2020/21. Это новый бомбардирский рекорд для вратарей в КХЛ. По четыре результативных паса на счету Андерса Нильссона (сезон-2014/15), Бернда Брюклера (2011/12) и голкипера «Трактора» Романа Вилла (2020/21), который еще может улучшить свою статистику.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/khlmediateam/status/1361623930381991939

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