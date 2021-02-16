Вратарь «Автомобилиста» Коварж набрал пятое очко в сезоне
14:18
Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура». Он выступил ассистентом Георгия Белоусова, забросившего шайбу в большинстве.
На счету Коваржа стало пять голевых передач в 48 матчах сезона-2020/21. Это новый бомбардирский рекорд для вратарей в КХЛ. По четыре результативных паса на счету Андерса Нильссона (сезон-2014/15), Бернда Брюклера (2011/12) и голкипера «Трактора» Романа Вилла (2020/21), который еще может улучшить свою статистику.
Впечатляемся передачей Чарлза Геноуэя и поздравляем Якуба Коваржа — вратарь @IHCAvtomobilist набирает 5-е очко в сезоне (0+5). pic.twitter.com/c2N33m0Ck7— КХЛ (@khl) February 16, 2021
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