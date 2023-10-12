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Сегодня, 14:26

«Ак Барс» на выезде обыграл «Амур» и вышел на первое место на «Востоке»

Виктория Кравченко
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Игроки «Ак Барса».
Фото ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» в гостях обыграл «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.

У гостей отличились Дмитрий Кателевский, Илья Сафонов, Александр Радулов, Дмитрий Яшкин и Никита Лямкин. У хозяев голы забили Александр Щемеров и Евгений Грачев, оформивший дубль.

«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд и вышел на первое место на «Востоке», набрав 25 очков. «Амур» c 16 очками располагается на 9-м месте в Восточной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:5 (1:3, 0:1, 2:1)

Голы: Кателевский — 3 (Дыняк, Журавлев), 2:20 — 0:1. Щемеров — 1 (Брынцев, Грачев), 12:23 — 1:1. Сафонов — 4 (Петров, Лучевников), 16:30 — 1:2. Радулов — 6 (Петров), 19:37 — 1:3. Яшкин — 10 (бол., Шипачев), 25:53 — 1:4. Лямкин — 1 (Семенов, Галимов), 44:18 — 1:5. Грачев — 3 (мен., Капустин, Мищенко), 46:54 — 2:5. Грачев — 4 (Слепец, Коршков), 54:24 — 3:5.

Вратари: Лозебников (Бобков, 25:53) — Ахтямов (16:25 — 16:30).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 36 (16+12+8) — 25 (10+3+12).

Судьи: Акузовский, Гашилов.

12 октября. Хабаровск. Платинум-Арена.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/?type=conference
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