«Ак Барс» на выезде обыграл «Амур» и вышел на первое место на «Востоке»
«Ак Барс» в гостях обыграл «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.
У гостей отличились Дмитрий Кателевский, Илья Сафонов, Александр Радулов, Дмитрий Яшкин и Никита Лямкин. У хозяев голы забили Александр Щемеров и Евгений Грачев, оформивший дубль.
«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд и вышел на первое место на «Востоке», набрав 25 очков. «Амур» c 16 очками располагается на 9-м месте в Восточной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:5 (1:3, 0:1, 2:1)
Голы: Кателевский — 3 (Дыняк, Журавлев), 2:20 — 0:1. Щемеров — 1 (Брынцев, Грачев), 12:23 — 1:1. Сафонов — 4 (Петров, Лучевников), 16:30 — 1:2. Радулов — 6 (Петров), 19:37 — 1:3. Яшкин — 10 (бол., Шипачев), 25:53 — 1:4. Лямкин — 1 (Семенов, Галимов), 44:18 — 1:5. Грачев — 3 (мен., Капустин, Мищенко), 46:54 — 2:5. Грачев — 4 (Слепец, Коршков), 54:24 — 3:5.
Вратари: Лозебников (Бобков, 25:53) — Ахтямов (16:25 — 16:30).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 36 (16+12+8) — 25 (10+3+12).
Судьи: Акузовский, Гашилов.
12 октября. Хабаровск. Платинум-Арена.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|17
|12
|5
|25
|2
|Металлург Мг
|18
|11
|7
|25
|3
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|4
|Лада
|18
|8
|10
|20
|5
|Трактор
|18
|9
|9
|20
|6
|Сал. Юлаев
|16
|9
|7
|18
|7
|Авангард
|15
|8
|7
|18
|8
|Сибирь
|16
|7
|9
|17
|9
|Амур
|16
|6
|10
|16
|10
|Барыс
|17
|5
|12
|15
|11
|Адмирал
|15
|5
|10
|12
|12
|Нефтехимик
|15
|4
|11
|11
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|17
|13
|4
|27
|2
|Торпедо
|17
|12
|5
|25
|3
|Спартак
|18
|11
|7
|24
|4
|Динамо М
|17
|11
|6
|23
|5
|Сочи
|16
|10
|6
|21
|6
|Динамо Мн
|15
|8
|7
|18
|7
|ЦСКА
|17
|8
|9
|17
|8
|СКА
|16
|8
|8
|16
|9
|Северсталь
|16
|7
|9
|16
|10
|Куньлунь РС
|20
|6
|14
|13
|11
|Витязь
|17
|4
|13
|9
|12.10
|12:00
|
Амур – Ак Барс
|3 : 5
|12.10
|19:00
|
Нефтехимик – Сочи
|- : -