Алтыбармакян перешел из «Сочи» в СКА в результате обмена

Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Андрей Алтыбармакян стал игроком СКА.

СКА и ХК Сочи произвели обмен, в Санкт-Петербург отправляется нападающий Андрей Алтыбармакян, а южане получили денежную компенсацию, сообщает пресс-служба КХЛ.

24-летний форвард уже играл за армейцев в сезоне-2017/18, но за 13 игр не набрал ни одного очка.

В нынешнем сезоне он записал на свой счет 16 (6+10) баллов за 38 матчей.

Также СКА заключил двусторонние контракты до конца сезона с нападающими Святославом Гребенщиковым и Владимиром Барабановым.