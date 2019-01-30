Алексей Василевский: "Азеведо - провокатор, но это бывает, главное, что выиграли"

Защитник "Автомобилиста" Алексей Василевский поделился впечатлениями от победы над "Ак Барсом" со счетом 2:1.

– Мы готовимся к плей-офф, до этого им дважды проиграли, – цитирует Василевского "Бизнес Online". – Понятно, что были заряжены на реванш. Выделю игру в меньшинстве, парни – красавцы, блокировали, ловили не жалея себя, как Денис Бодров. Также отмечу вратаря, нападающих, все работали на победу. Считаю, что мы заслужили эту победу: больше хотели, были лучше, на мой взгляд. В случае с голом, мне отдали хороший пас, бросил, удачный отскок, добивание Голышева.

Азеведо такой хоккеист, провокатор. Был игровой момент, столкновение, он первым отмахнулся, еще и краги скинул. Я не скидывал, нанес ответный удар. Заварушка получилась у их скамейки, эмоции, бывает, главное, что выиграли.

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