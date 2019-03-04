Алексей Тертышный: "Зашли в плей-офф в тяжелой ситуации, но рано закончили"

Исполняющий обязанности главного тренера "Трактора" Алексей Тертышный подвел итоги после поражения в четвертом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина "Автомобилисту" (3:4), сообщает официальный сайт челябинской команды.

Счет в серии стал 4-0, что позволило "Автомобилисту" выйти в полуфинал турнира.

– На сегодняшний день ребята сделали все, что смогли. По большому счету претензий к ним нет. Они старались, выкладывались. Была хорошая самоотдача. Им отдельное спасибо. К сожалению, сезон закончился. Есть моменты положительные – зашли в плей-офф в тяжелой ситуации. Есть моменты отрицательные – рано закончили плей-офф. Выигрывает сильнейший. Сопернику желаю в дальнейшем добиваться побед и успеха. Хочу поблагодарить болельщиков, которые нас всегда поддерживают в трудную минуту, – цитирует Тертышного пресс-служба "Трактора".

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