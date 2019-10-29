Алексей Потапов: «Впервые в карьере столкнулся с таким количеством травм»
02:12
Нападающий «Авангарда» Алексей Потапов рассказал, как на команде отражается большое количество травм
— Мы очень тяжело работаем, — цитируют «Известия» Потапова. — Я впервые в карьере с таким столкнулся. Наши удачные результаты — заслуга всей команды. Мы через очень сложную работу к ним приходим.
— Возвращение после травм Франсона и Широкова очень кстати?
— Конечно. Это очень важная часть нашей команды. Сильное подкрепление.
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https://iz.ru/937227/aleksei-fomin/vpervye-v-karere-stolknulsia-s-takoi-epidemiei-travm
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