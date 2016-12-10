Алексей Потапов: "В матче с "Ак Барсом" на льду была война"

Нападающий "Торпедо" Алексей Потапов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" (2:0) отметил, что его команды в сегодняшнем поединке была искра. По его словам, нижегородцы смогли продемонстрировать характер.

- "Ак Барс" - такой соперник, в игре с которым не нужно искать какой-то дополнительной мотивации, - приводит пресс-служба "Торпедо" слова Потапова. - У нас очень плотный график, мы теряем много сил и эмоций. Иногда сложно эти эмоции найти. Но в сегодняшней матче у команда была искра... Я вышел после длительной паузы, и ребята помогли мне быстрее почувствовать игру. А вообще на площадке была война, настоящая война! Мы смогли продемонстрировать характер, и это принесло свои плоды.

- Теперь вас ожидает небольшая пауза. Это поможет команде?

- Безусловно. У некоторых ребят есть микротравмы, и будет время их залечить. Мы проведем время с семьями, восполним потерю эмоций, немного отдохнем.

- Но несколько игроков сыграют за сборные.

- Это будет для ребят дополнительным стимулом. Да и опыт, полученный в играх за национальные команды, очень пригодится.