21:36 10 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Алексей Потапов: "В матче с "Ак Барсом" на льду была война"

0
0
0

Нападающий "Торпедо" Алексей Потапов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" (2:0) отметил, что его команды в сегодняшнем поединке была искра. По его словам, нижегородцы смогли продемонстрировать характер.

- "Ак Барс" - такой соперник, в игре с которым не нужно искать какой-то дополнительной мотивации, - приводит пресс-служба "Торпедо" слова Потапова. - У нас очень плотный график, мы теряем много сил и эмоций. Иногда сложно эти эмоции найти. Но в сегодняшней матче у команда была искра... Я вышел после длительной паузы, и ребята помогли мне быстрее почувствовать игру. А вообще на площадке была война, настоящая война! Мы смогли продемонстрировать характер, и это принесло свои плоды.

- Теперь вас ожидает небольшая пауза. Это поможет команде?

- Безусловно. У некоторых ребят есть микротравмы, и будет время их залечить. Мы проведем время с семьями, восполним потерю эмоций, немного отдохнем. 

- Но несколько игроков сыграют за сборные. 

- Это будет для ребят дополнительным стимулом. Да и опыт, полученный в играх за национальные команды, очень пригодится.

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/12347-aleksey-potapov-u-komandy-byla-iskra.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ