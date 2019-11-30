Форвард «Авангарда» Алексей Потапов поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (2:3 Б).

— Непросто было защитникам, потому что они играют вчетвером-впятером, одни и те же ребята, — цитирует Потапова официальный сайт клуба. — Нам, как нападающим, надо было чуть больше работы провести, но нагрузка большая на них легла, потому что команда играет в североамериканской манере: забрасывает, давит. Чем смогли — помогли. Очко — это хорошо, но, мне кажется, надо было увозить все. Это не уровень «Авангарда» — довольствоваться одним очком. Хотя все было в наших руках: мы могли так же и в овертайме выиграть, и довести игру до буллитов и победить. Но сегодня вот так. В основное время было бы предпочтительнее закончить. Экстра-очко, которое дается в овертайме или в буллитах, в плей-офф не имеет значения.

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