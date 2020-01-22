Президент МХЛ Алексей Морозов прокомментировал информацию «СЭ» о том, что именно он заменит Дмитрия Чернышенко на аналогичном посту в КХЛ. Напомним, Чернышенко назначен вице-премьером РФ по спорту.

— У меня только что закончилось совещание по МХЛ. Ни о каких возможных назначениях я не слышал. Хотел бы возглавить КХЛ? Это неправильная постановка вопроса. Сейчас все мои мысли о молодежной лиге, — сказал Морозов. (Алексей Шевченко)