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Алексей Морозов — о том, возглавит ли он КХЛ: «Ни о каких назначениях не слышал»

12:20
Алексей Морозов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алексей Морозов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Президент МХЛ Алексей Морозов прокомментировал информацию «СЭ» о том, что именно он заменит Дмитрия Чернышенко на аналогичном посту в КХЛ. Напомним, Чернышенко назначен вице-премьером РФ по спорту.

— У меня только что закончилось совещание по МХЛ. Ни о каких возможных назначениях я не слышал. Хотел бы возглавить КХЛ? Это неправильная постановка вопроса. Сейчас все мои мысли о молодежной лиге, — сказал Морозов. (Алексей Шевченко)

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