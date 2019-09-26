Алексей Кудашов: «У СКА было плохое большинство, и оно нас встрепенуло»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился впечатлениями от домашней победы над «Салаватом Юлаевым» (4:1).

— Результатом довольны, а игра получилась не цельная. Потому что в середине игры сбросили обороты, и был небольшой провальчик. У нас там было плохое большинство — оно нас встрепенуло. Все выровнялось. И взяли игру под контроль.

— Самый ли это быстрый гол, которая ваши команды забрасывали?

— Он быстрый, но я не знаю точной статистики. Не помню.

— Мельничук чуть ли не в каждом матче отражает шайбу головой. Это его фирменный стиль?

— Это вы у него спросите. На самом деле сейчас многие вратари головой отбивают шайбы. Шлемы позволяют. (Игорь Еронко)

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