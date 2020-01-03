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Алексей Кудашов: «Говорить особо не приходится, счет на табло»

23:04
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Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (0:6). Для команды из Санкт-Петербурга это поражение стало самым крупным в истории в КХЛ.

— Говорить особо не приходится, счет на табло, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Не было движения, борьбу всю выиграл соперник, с шайбой играл — это все то, что мы хотели сделать. Но получилось, наоборот.

У Бурдасова повреждение, насколько серьезное пока не знаем.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2020/01/03/463883.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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