Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива» (1:2).

— Ситуация у нас симметричная с «Локомотивом». Только в нашем случае игра в большинстве и численном неравенстве сработала не в нашу пользу.

— Большинство становится бичом команды. В чем причина?

— Зесь комплекс проблем. Недостаточно бросаем. Недостаточно хорошо на синей линии играем. Поэтому не получается.

— Оцените поступок Каблукова.

— Я еще не видел эпизода. Не разбирал его. Но если игрок подводит команду, и из-за него пропускают гол — это плохо.

— Кемппайнен находит себя?

— Он сегодня забил. Видно, что к нему приходит уверенность и он находит свою игру.

— В чем суть сочетания Кузьменко с чеккерами Кетовым и Каблуковым?

— Кетов забил шесть голов, он не чистый чеккер. Кузьменко добавляет в движении и креативности. (Игорь Еронко)

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