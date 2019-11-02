Алексей Кудашов: «Если Каблуков подводит команду — это плохо»
Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива» (1:2).
— Ситуация у нас симметричная с «Локомотивом». Только в нашем случае игра в большинстве и численном неравенстве сработала не в нашу пользу.
— Большинство становится бичом команды. В чем причина?
— Зесь комплекс проблем. Недостаточно бросаем. Недостаточно хорошо на синей линии играем. Поэтому не получается.
— Оцените поступок Каблукова.
— Я еще не видел эпизода. Не разбирал его. Но если игрок подводит команду, и из-за него пропускают гол — это плохо.
— Кемппайнен находит себя?
— Он сегодня забил. Видно, что к нему приходит уверенность и он находит свою игру.
— В чем суть сочетания Кузьменко с чеккерами Кетовым и Каблуковым?
— Кетов забил шесть голов, он не чистый чеккер. Кузьменко добавляет в движении и креативности. (Игорь Еронко)
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