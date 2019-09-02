Алексей Кудашов: «Был сумбур, потому что это первая игра»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:1).

— Сложная, жесткая игра, мощный соперник, настырный, — приводит слова тренера официальный сайт «Магнитки». - Но проявили командные действия, вся команда действовала как единое целое, забили хорошие голы в большинстве, в обороне надежно сыграли. Был, конечно, сумбур, потому что это первая игра, но еще раз повторюсь — боевая. Мы довольны победой и тем, как играла команда.

— Насколько сегодня перед матчем было тяжело определиться с вратарем, с учетом того, что Хелльберг травмирован. Насколько доверяете молодым вратарям?

— Мы проверяли их, знали кто будет играть.

— Сегодня в игре было много удалений. Довольны действиями команды в эти моменты?

— Ну, довольны, выиграли, два гола в большинстве забили, один пропустили. При таком количестве удалений я думаю, что доволен. Всегда есть, куда улучшать, были моменты, которые могли еще забивать.

— Каково состояние Бенгтссона?

— Он получил травму и какое-то время пропустит.

— Финский размер площадки сегодня влиял на игру?

— Это правильнее спросить у игроков — это они играли. Но не сильно он отличается от нашего канадского, на котором мы проводили последние игры и турниры. Финский и канадский не сильно отличаются.

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