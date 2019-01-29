Александр Степанов: "В 2015-м в "Салавате" поменяли все команду, это неправильно"

Тренер московского "Динамо" Александр Степанов рассказал, как, будучи игроком, уходил из "Салавата Юлаева" в 2015 году.

– В 2015 году в "Салават" пришло новое руководство. И тогда команду покинули и вы. Это ведь было решение новых руководителей?

– Это было решение нового руководства, и я могу сказать, что потом в течение сезона поменяли практически всю команду. В конце концов из прежнего состава там остался один Хартикайнен.

Так тоже не делается, и поэтому самого Вайсфельда потом тоже потихонечку убрали. У нас была нормальная команда, мы играли и в финале конференции… А тут меняется полностью команда – это что такое? Ладно бы если омоложение шло, а тут просто поменяли.

Такого в профессиональном хоккее не быть должно – чтобы взяли и целую команду поменяли. Тем более такую, как "Салават Юлаев", которая входит в список лидеров Востока, да и КХЛ. Мне такое непонятно.

– После "Салавата" у вас был, наверное, один из самых сложных годов в карьере, пришлось пропустить целый сезон. Что делали тогда?

– Играл в любительской лиге, для себя. Были мысли, что не хочется вешать коньки на гвоздь, хотелось еще поиграть. Так и вышло. Валерий Геннадьевич Белов сделал предложение попробовать вернуться в КХЛ, поиграть на этом уровне. Я был, конечно, рад, спасибо ему за этот шанс.

Тем более что перед "Витязем" была поставлена задача попасть в плей-офф, и мы с ней справились. Ни о чем не жалею, очень рад, что поиграл еще год в "Витязе".

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