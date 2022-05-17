Овечкина и Малкина пригласили на прощальный матч Александра Семина

Нападающих Александра Овечкина («Вашингтон») и Евгения Малкина («Питтсбург») пригласили на прощальный матч Александра Семина, который планируется провести в Красноярске на «Платинум-Арене». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя арены.

Также на матч приглашены Кирилл Капризов («Миннесота»), Александр Радулов («Даллас»), Арсений Грицюк («Авангард»), Данис Зарипов («Ак Барс»), Илья Ковальчук и Павел Дацюк. Часть средств от продажи билетов планируется передать на развитие следж-хоккея в Красноярске.

Планируется, что игра пройдет 30 июня, но договор на проведение встречи еще не подписан.

38-летний Семин — двукратный чемпион мира в составе сборной России. Он выступал за «Трактор», «Ладу», «Вашингтон», «Химик», «Каролину», «Торпедо», «Монреаль», «Сокол», «Витязь» и «Металлург». В составе команды из Магнитогорска Семин выигрывал Кубок Гагарина в 2016 году.