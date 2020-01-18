Александр Семин: «Есть мечта попасть в сборную»
35-летний нападающий «Витязя» Александр Семин поделился впечатлениями от мастер-шоу ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ 2020, отметив, что следит за «Вашингтоном» и хочет пробиться в сборную.
— На Матче звезд больше всего мне понравилась атмосфера, рад, что болельщики пришли. Поддержали нас. Мы порадовали их чем смогли, — сказал Семин.
— Вы следите за «Вашингтоном»?
— Слежу, конечно. Интересно, как ребята играют. За всей НХЛ слежу.
— С Овечкиным общаетесь?
— Конечно. Как и раньше.
— Он скоро забьет 700 голов.
— Когда 894 забьет, тогда готов поговорить на эту тему.
— У вас есть мечта попасть в сборную?
— Мечта есть. Самое главное — чтобы здоровье позволяло.
— Сколько лет еще готовы играть?
— Пока не готов говорить. Пока будут предлагать — буду играть. (Игорь Еронко)