Александр Курносов утвержден генеральным директором "Салавата Юлаева"

Генеральным директором "Салавата Юлаева" утвержден Александр Курносов, ранее исполнявший обязанности генерального директора, информирует официальный сайт клуба. Ранее этот пост занимал Тагир Ибрагимов.
С 2001 по 2016 год Курносов работал в органах государственной власти Республики Башкортостан. С 2016 года по настоящее время он работал в системе "Салавата Юлаева".
Дополнительная информация
https://hcsalavat.ru/news/generalnym-direktorom-ano-hk-salavat-yulaev-utverzhden-aleksandr-kurnosov/
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