Александр Курносов утвержден генеральным директором "Салавата Юлаева"

Генеральным директором "Салавата Юлаева"​ утвержден Александр Курносов, ранее исполнявший обязанности генерального директора, информирует официальный сайт клуба. Ранее этот пост занимал Тагир Ибрагимов.

С 2001 по 2016 год Курносов работал в органах государственной власти Республики Башкортостан. С 2016 года по настоящее время он работал в системе "Салавата Юлаева".