Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов высказал свое отношение к аренде игроков в КХЛ.

— По поводу аренды шли очень жаркие споры, — приводит слова Курносова официальный сайт КХЛ. — Мы выступили за, но с определенными условиями вроде возраста хоккеистов и максимального количества игроков, которых можно отдать или взять в аренду. Видели, как некоторые клубы раньше пытались скрыть этот процесс, теперь этот механизм станет полностью открытым.

У нас есть ряд хоккеистов, которых мы бы могли отдать, чтобы они развивались и росли в другой команде. Продавать их с учетом будущего потолка зарплат — не очень хорошо, а вот аренда в данном случае — самое то.

«Пол зарплат» не сильно затрагивает конкретно «Салават Юлаев», так как мы находимся гораздо выше этой планки. Но это решение правильное, ведь все хотят видеть еще большую конкуренцию в КХЛ. А введение «пола зарплат» — еще один шаг в этом направлении.

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