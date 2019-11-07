Александр Крылов: «Сезон-2022/23 «Авангард» должен начать на новой арене»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о проекте новой арены клуба, которая будет построена в Омске.

— Мы благополучно сдали проект в экспертизу и к концу года надеемся получить его согласование, — цитирует Крылова официальный сайт «Авангарда». — Как и предполагали, в конце весны мы должны выйти на стройку. Нам поставлена задача, чтобы «Авангард» начал сезон в сентябре 2022 года уже на новой арене. Мы этой цели и придерживаемся.

— Почему решили строить новый объект, а не реконструировать старый?

— Есть две причины. Во-первых, по цене это практически одинаково, как оказалось. И второе, что, мне кажется, наиболее важно: если бы мы делали реконструкцию, то не было бы полной уверенности в том, чтобы это не повторилось. Все-таки новое строительство позволяет нам очень качественно подойти к выбору проектных решений. И уже с учетом негативных последствий, которые были, сделать проект достойный, который простоит не одно десятилетие.

Лично я проехал очень много арен и посмотрел все, что есть современного в мире, в частности, в Европе. И мы разделили на несколько важных блоков. Первое — это быстрая трансформация, чтобы дворец мог принимать не только хоккей, а мог быть задействован в активной жизни города. Второе — это внешний вид: мы применили самые передовые технологии с точки зрения внешнего вида, в первую очередь, если вы заметили — это большой медиаэкран. Третье, чему мы уделили внимание — это чаша, вид с трибун. У нас трибуны развернутые, чем выше ты сидишь — тем лучше видно, скажем так. И четвертое — мы туда интегрировали несколько блоков. В первую очередь, это большой детский парк: родители могут каждый день приезжать, вне хоккейных матчей, и там проводить досуг. И во-вторую, это, конечно же, большой холл на полторы тысячи человек, где будут активности во время матчей, а в другие дни можно будет проводить концерты. Идея в том, чтобы дворец был задействован 365 дней в году, стал центром досуга и отдыха омичей.

— А есть какой-то дедлайн? Когда мы должны провести тестовые матчи на этой арене?

— У нас дедлайн — это начало сезона-2022/23 «Авангард» должен начать в сентябре на новой арене.