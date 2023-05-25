«Лада» заключила контракт с защитником Березиным

«Лада» объявила о подписании контракта с защитником Максимом Березиным.

32-летний россиянин заключил соглашение с тольяттинцами на один год.

В сезоне-2022/23 Березин выступал за «Нефтехимик», в составе которого набрал 8 (2+6) очков в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ и сделал одну результативную передачу в 6 играх плей-офф.