Александр Крылов о Грицюке: «Вопрос физиологии. Хьюза в НХЛ не видно»

Президент «Авангарда» Александр Крылов объяснил, почему в основной команде не используют таких хоккеистов, как Арсений Грицюк или Егор Чинахов, успешно выступающих на уровне МХЛ и результативно сыгравших в ВХЛ.

— Вопрос с молодыми ребятами — это еще и вопрос физиологии. Есть хороший пример в НХЛ — Джек Хьюз, который доминировал на уровне USHL, но физически не готов к Национальной хоккейной лиге. Поэтому его и не видно. Тот же Макдэвид — был готов, и у него сразу получилось. Грицюк был одним из лучших на предсезонном сборе «Авангарда» в Сочи. Но нам важно его не сломать. Важно правильно подвести к КХЛ. И, как правильно говорит Боб Хартли, играть по 3-4 минуты для молодых ребят совершенно бесполезно. (Игорь Еронко)