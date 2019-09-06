Александр Крылов: «Чернышенко спрашивал меня про «Игровой интеллект»
Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов сообщил, что
КХЛ заинтересовалась проектом «Игровой интеллект», обучающим хоккеистов по четырем направлениям: общение с прессой, финансовая грамотность, соцсети и планирование карьеры.
По словам Крылова, программа может быть масштабирована на всю лигу.
— Вы предлагали распространить вашу программу «Игровой интеллект» на всю КХЛ?
— Резонанс пошел. Меня многие спрашивали об этом. В том числе Дмитрий
Чернышенко. Мы подвели результаты и признали этот проект успешным. Будем дальше работать с хоккеистами. Но также мы готовы поделиться своим
опытом и познакомить ребят с лигой. А они уже подготовят специальную
кастомизированную программу непосредственно для КХЛ. Я думаю, что в
ближайшее время они представят ее лиге, и, скорее всего, идею должны
поддеражть. (Игорь Еронко)
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