Александр Гулявцев: «Голову пеплом не хочу посыпать, ребята тоже все понимают»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (5:1).

— Самое крупное поражение в этом сезоне, так все в одну шайбу было, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Где-то матч не получился в плане не организации, а то, что создавали было в молоко, по-прежнему проблемы с реализацией моментов, хотя в трех звеньях игроки, которые должны забивать. Голову пеплом не хочу посыпать, ребята тоже все понимают, где-то не обвинишь их, что не хотели выиграть. Сегодня у «Динамо» была хорошая реализация.

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