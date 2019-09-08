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Александр Гулявцев: «Бросками попадали в живот вратарю или в стекла»

8 сентября 2019, 22:36
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Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев остался недоволен игрой команды в матче с «Трактором» (1:2).

— Удачно провели первый период и в целом сыграли лучше, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. - Но тут есть одно «но»: те моменты в первом периоде, в большинстве, все нужно было реализовывать. Бросками попадали в живот вратарю или в стекла. Провели четыре матча и проиграли в одну шайбу. Моменты создаем, моменты есть, но реализация очень слабая. Над этим надо будет работать.

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/09/08/455877.html

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