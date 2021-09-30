Александр Еременко не думал о рекорде «Динамо» по количеству побед

Вратарь московского «Динамо» Александр Еременко заявил, что не думал о клубном рекорде по количеству побед в матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунем» (5:3).

«Честно говоря, даже не думал о рекорде, — цитирует ТАСС Еременко. — Самое главное, что победили и идем дальше. К первому периоду мы, возможно, были чуть-чуть не готовы, «Куньлунь» сразу полетел в атаку. Наверное, есть небольшая тенденция, но мы стараемся исправить игру в первых периодах, тренерский штаб об этом постоянно говорит».

41-летний Еременко выиграл 251-й матч в составе бело-голубых и установил новый клубный рекорд. Предыдущее достижение принадлежало Владимиру Мышкину, одержавшему в составе московского клуба 250 побед.

«Наверное, в моментах с первым и третьим голом я мог сыграть лучше. Хорошо, что выиграли игру и все встало на свои места», — добавил вратарь «Динамо».