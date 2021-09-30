Форвард «Динамо» отказался от хет-трика ради первого гола партнера

В концовке матча регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — московское «Динамо» (3:5) форвард бело-голубых Станислав Галиев при счете 4:3 в пользу своей команды вышел на пустые ворота, когда соперник заменил вратаря на шестого полевого игрока, но вместо броска посмотрел по сторонам и, увидев своего партнера Михаила Фисенко, отдал пас ему.

Если бы Галиев бросил сам, то мог бы оформить хет-трик. Для Фисенко шайба в ворота китайской команды стала первой в сезоне.