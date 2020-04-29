Александр Барабанов: «Несколько раз в неделю занимаемся английским языком, чтобы в Канаде было немного проще»

Нападающий Александр Барабанов, который покидает СКА и продолжит карьеру в «Торонто», поблагодарил клуб из Санкт-Петербурга.

— Конечно, чувствую, что реализовал себя вместе с клубом, — цитирует Барабанова официальный сайт СКА. — Даже если вспомнить молодежку: мы выиграли первые для СКА серебряные медали МХЛ, это было очень почетно для нас и важно для системы клуба. Потом с главной командой мы выиграли Кубок Гагарина, который все очень долго ждали. Если перемещаться в сборную, то была победа на Олимпиаде, которую не выигрывали много лет. Считаю, что и в командном, и в личном плане все получилось.

— Какие планы на ближайшее время?

— Планы — поддерживать физическую форму. Стараюсь правильно питаться, соблюдаем с женой режим, тренируемся. Что сейчас очень важно — несколько раз в неделю занимаемся английским языком, чтобы в Канаде было немного проще.

— За те годы, что вы провели в СКА, многое поменялось — молодые игроки получают намного больше игрового времени, появилась своя инфраструктура. Насколько такой вектор развития поможет клубу в будущем?

— Считаю, для клуба это верная стратегия. Команда становится моложе, подключают новых ребят из МХЛ и ВХЛ, это большой плюс. Система работает, и у ребят есть возможность развиваться внутри клуба. Тем более, построили такой замечательный комплекс, там есть все условия. От игрока нужно одно — приходить и работать, остальное есть. И зал отличный, и два катка, и бросковая зона, и над техникой есть где поработать, и медицинский центр, и гостиница. Думаю, таких условий в КХЛ почти ни у кого нет. Считаю, те, кто попал в систему клуба, должны дорожить этим и отдаваться полностью своему делу.

— Несколько слов для болельщиков и партнеров по команде.

— В первую очередь, хочу поблагодарить руководство клуба за то, что мне дали возможность развиваться в родном городе, играть за родную команду. Очень это ценю и никогда не забуду. Также спасибо всем партнерам по команде, без них никакие Кубки выиграть было бы невозможно, а я бы не достиг того, чего достиг. Спасибо персоналу: в СКА собраны профессионалы, каждый занимается своим делом и делает его здорово. Это не только техники, массажисты, доктора, но и куча людей на базе. Конечно же, хочу поблагодарить лучших и самых преданных болельщиков СКА, которые следили за мной, наверное, еще с МХЛ. Помню первый домашний матч в МХЛ: даже не знал, что будут так болеть. Это давало стимул работать — ты играешь ради болельщиков. Отдельный респект фан-сектору, со многими ребятами я знаком, они молодцы, их поддержка дорогого стоит. Всем желаю крепкого здоровья в это непростое время, сил и терпения. Спасибо за все!